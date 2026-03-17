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Spalletti rinnova, Leao non è detto. Già finito il programma 'Open Var'? Le top news delle 13

Spalletti rinnova, Leao non è detto. Già finito il programma 'Open Var'? Le top news delle 13TUTTO mercato WEB
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Niccolò Righi
Oggi alle 13:01Serie A
Niccolò Righi

Il Milan ha fermato le contrattazioni per il rinnovo di Rafael Leao. Dopo una prima fase di contatti che aveva lasciato intravedere qualche spiraglio, la trattativa si è arenata e al momento non sembra vicina a sbloccarsi, figuriamoci dopo quanto è successo con Massimiliano Allegri nel corso dell'ultima partita contro la Lazio. A pesare non sono tanto le cifre - o almeno non solo quelle - quanto il clima generale. I comportamenti del portoghese non convincono chi deve sedersi a un tavolo e costruire un progetto a lungo termine con lui, dopo averlo aiutato quando doveva risolvere la querelle con lo Sporting di Lisbona (mettendo fior di milioni per renderlo più sereno e pagare la multa) e concesso lo stipendio più alto di tutti, con un'annualità da 6,5 milioni di euro più bonus, tutt'ora il più pagato nonostante le richieste di altri suoi compagni di squadra. La valutazione che il Milan fa di Leao si aggira attorno ai 70 milioni di euro, una cifra che al momento non trova acquirenti disposti a sborsarla. Non arrivano segnali concreti dall'Europa, e nemmeno dalla Saudi Pro League filtra interesse. L'anno scorso il Bayern Monaco aveva mostrato una certa curiosità, salvo poi fare un passo indietro quasi subito, senza che la pista si trasformasse in qualcosa di concreto.

Potrebbe essere già finita l'esperienza di 'Open VAR', programma di approfondimento sugli episodi più discussi nel fine settimana della Serie A curato dagli stessi arbitri e prodotto e trasmesso da DAZN. Lo riferisce l'edizione odierna de La Stampa, spiegando come alla base di questa possibilità concreta ci siano i tanti errori commessi in questa stagione. Stando a quanto riferito dal quotidiano piemontese, la sensazione dei vertici arbitrali è che questa apertura totale al confronto abbia finito per produrre più danni che benefici. Se poi ci si mette che il gruppo dei fischietti italiani è alle prese con una fase di ricambio generazionale e che la sovraesposizione abbia finito per alimentare le insicurezze piuttosto che ridurle, ecco che il quadro è fatto. "Siamo l'unica categoria che si espone così", riferisce un esponente del mondo arbitrale non meglio precisato dal giornale, riprendendo un adagio più volte ripetuto dal designatore Rocchi. Qualche club di Serie A rilancia, spiegando come 'Open VAR' in fin dei conti "non serve a niente". O comunque non ha prodotto i risultati attesi.

Luciano Spalletti e la Juventus sono pronti a veder rinsaldata la loro unione. Alla Vecchia Signora infatti hanno apprezzato il modo in cui l'allenatore di Certaldo ha preso il posto di Tudor, e i cambiamenti portati nel gioco della squadra, oltre che per qualche risultato degno di nota. Già nei giorni scorsi le trattative per il rinnovo del contratto di Spalletti con la Juventus erano entrate in un canale favorevole, le ultime ore hanno fornito nuove rassicurazioni in merito a una firma che, a questo punto i dubbi rasentano davvero lo zero, avrà da arrivare. Spalletti e la Juventus dovrebbero sottoscrivere un nuovo accordo, di durata annuale ma con al suo interno l'inserimento di un'opzione per andare avanti ancora fino al 2027. La fumata bianca, anzi in questo caso bianconera, è ormai davvero in vista, tanto che secondo le informazioni in nostro possesso, l'attuale tecnico della Vecchia Signora dovrebbe firmare il nuovo contratto nella sosta per le Nazionali, che inizierà dopo il prossimo fine settimana di Serie A. Attualmente Spalletti percepisce un ingaggio da 3 milioni di euro da parte della Juventus, che per la prossima stagione, dopo il rinnovo, è destinato però ad aumentare. E neanche di poco, visto che si parla anche di raddoppio, fino a 6.

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