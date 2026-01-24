Inter, occhio a PSV-Breda: Bosz lascia in panchina dal primo minuto l'ex Perisic

In casa Inter, dopo aver sommerso ieri il Pisa sotto il diluvio di 6 gol, le attenzioni sono concentrate sul mercato. In questo senso, assume un certo interesse la sfida tra PSV e Breda in programma oggi e valida per la 20^ giornata di Eredivisie. Il tecnico Peter Bosz, infatti, ha lasciato fuori dal primo minuto Ivan Perisic. Una scelta che dalle parti di Milano non può non passare inosservata.

La formazione di Cristian Chivu, infatti, vista l'attuale assenza sulla fascia destra di Dumfries e considerando l'apporto non all'altezza delle aspettative di Luis Henrique, necessita di un innesto su quella corsia e il croato che già in passato ha vestito la casacca interista sembra essere l'obiettivo principale. Il PSV per il momento fa muro, ma la panchina di oggi potrebbe essere un segnale positivo riguardo alla fine della sua esperienza in Olanda.