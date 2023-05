Inter, Onana: "Siamo una squadra grande, con calciatori forti. Giocare con loro è un onore"

Il portiere dell'Inter André Onana ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sua esperienza in nerazzurro: "Siamo una squadra grande, con calciatori forti. Per me giocare con loro è un onore, sono molto contento. Il gruppo è la cosa più importante di tutte".