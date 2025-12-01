Camerun, svelati i convocati per la Coppa d'Africa: Onana assenza pesante, novità Kofane

Tutto in un colpo solo. Licenziato Marc Brys e nominato David Pagou come nuovo commissario tecnico del Camerun, la Federcalcio ha annunciato anche la lista dei giocatori convocati per la CAN 2025, ossia la Coppa d'Africa. Nella serata di oggi, infatti, sono stati svelati i nomi dei futuri Les Lions Indomptables nel torneo continentale.

Sono stati scelti 28 giocatori, ma quello che spicca è l'assenza di un volto noto dalle parti dell'Italia, dell'Inghilterra e da pochi mesi in Turchia. Infatti André Onana, portiere che ha militato nell'Inter per poi trasferirsi al Manchester United, passando poi al Trabzonspor in prestito, è stato escluso. Come noto, tra l'altro, l'entourage è in contrasto con l’attuale presidente della Fécafoot Samuel Eto'o.

Assenti anche il difensore centrale Michael Ngadeu, già escluso durante il mandato di Rigobert Song, predecessore di Brys. Così come il centrocampista Martin Hongla, che all’epoca aveva subito lo stesso destino, idem per l'ex attaccante del Bayern Monaco Eric Maxim Choupo-Moting, ora ai NY Red Bulls. In mezzo a quella che in parte sembra una serie di scelte "politiche", si segnala invece la prima convocazione del promettente attaccante del Bayer Leverkusen, Christian Kofane.