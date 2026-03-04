Inter, per Dimarco si ragiona su un rinnovo fino al 2030: per la firma non c'è fretta

La stagione dei record di Federico Dimarco dovrebbe essere presto premiata con un importante rinnovo contrattuale. Nel 2023 è arrivato l'ultimo prolungamento di contratto per l'esterno nerazzurro classe 1997, considerato uno dei più forti esterni al mondo dalla società ma anche da diversi addetti ai lavori. Il giocatore è cresciuto con l'Inter e ama l'Inter, di conseguenza non si vede con un'altra maglia.

L'Inter vuole il rinnovo, ma arriverà solo a campionato concluso

Nella sua testa nulla lo allontanerebbe da Milano e l'Inter vorrebbe blindarlo visto che il suo contratto scadrà nell'estate del 2027. Il mancino percepisce 4 milioni di euro netti a stagione e, da quello che abbiamo raccolto, i nerazzurri sarebbero pronti a far firmare un rinnovo fino al 30 giugno 2030, con ingaggio a crescere. Per la firma non c'è fretta, arriverà a campionato concluso, fa sapere oggi l'Interista.

Stagione super: è già a quota 21 tra gol e assist

La stagione di Dimarco fino ad ora è stata impressionante: ha contribuito direttamente a 21 gol della squadra, tra marcature e assist, e ha giocato almeno 75 minuti in 20 delle 25 partite di campionato, mettendo in evidenza un cambio di utilizzo rispetto a quanto avveniva con Simone Inzaghi, suo precedente allenatore in nerazzurro.