Inter, Pio Esposito: "Gioco anche più di quanto mi aspettassi. È il mio gol più pesante"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha deciso la partita vinta 1-0 dai suoi contro il Lecce con il suo gol, che è valso anche il titolo di campione d'inverno per i nerazzurri. Al termine del match, il giovane centravanti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Direi che è sul podio dei miei gol più importanti, assieme al primo con l'Inter e in Nazionale. Sicuramente il più pesante, porta tre punti e sono contento soprattutto per questo".

Quanto pesa questo gol? Ci racconta le sue emozioni?

"C'era tanta attesa, lo aspettavo e finalmente è arrivato. E poi l'adrenalina dell'esultanza, una cosa incredibile che attendevo da quando vesto questa maglietta, da quando ero piccolo. Stasera dovevamo giocare per i tre punti, a prescindere dal risultato del Napoli".

Non sente di aver bisogno di più spazio?

"La cosa più importante è l'Inter, so benissimo con che campioni gioco e che fino a pochi mesi fa ero in Serie B. Credo che il mio minutaggio sia anche più di quanto mi aspettavo all'inizio. Se poi entro e riesco a dare una mano ai compagni, è il massimo".

Chivu sa di quanto faccia la differenza la panchina di cui dispone?

"Il mister dimostra che siamo tutti importanti, ogni partita ci sono dei cambi e ciascuno ha avuto possibilità di dimostrare".