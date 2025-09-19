Inter, Pio Esposito il maratoneta: ad Amsterdam sacrifico per la squadra, corsi più di 11 km

Che debutto in Champions League per Francesco Pio Esposito. Dopo la stagione allo Spezia esaltante, l'attaccante ha fatto ritorno alla base disputando insieme al fratello Sebastiano il Mondiale per Club. Cristian Chivu ha voluto poi confermarlo nel lotto degli attaccanti dandogli una chance nella serata della "Johan Cruijff Arena" contro l'Ajax. E proprio nel match contro i biancorossi olandesi, vinto per 2-0 dai nerazzurri, il ragazzo si è messo in luce per una prestazione davvero importante.

Non avrà segnato, pazienza. Ma il numero 94 interista ha messo in luce sacrificio e voglia di aiutare la squadra facendo vedere ottimi spunti. Una gara tutta per i compagni di squadra con Pio che ha corso più di tutti. Il dato che risalta sono i chilometri percorsi martedì sera. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono ben 11,57 i km corsi da Esposito.

E lo stesso allenatore, Cristian Chivu, lo ha elogiato: "Giocatore che, per come si allena e per quello che sta facendo, si merita tutti gli elogi. Stasera, prima in Champions alla sua età, ha fatto davvero una grande partita. Dall'inizio ho detto che ho 4 attaccanti forti e che danno il massimo per questa squadra. Quando un attaccante fa gol vive giorni felici, ma Pio oggi si deve prendere tutti gli elogi perché ha tenuto la stessa intensità per 90 minuti. Contento anche per come è entrato Bonny e per i due gol di Thuram".