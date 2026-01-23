Inter-Pisa, le formazioni ufficiali: out Dimarco e Barella, la scelta su Pio Esposito

In mezzo a tante mosse di mercato, si apre la 22esima giornata della Serie A. A San Siro l'Inter ospita il Pisa nell'anticipo del venerdì. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono allungare in vetta per mettere subito pressione alle rivali, che domenica saranno impegnate a togliersi punti a vicenda, dato che sono in programma due sfide di cartello come Juventus-Napoli e Roma-Milan.

L'Inter schiera la coppia Pio Esposito-Lautaro nel consueto 3-5-2. In mediana esclusione per Barella: giocano Sucic, Zielinski e Mkhitaryan. Sulle fasce poi Luis Henrique e Carlos Augusto, con Dimarco in panchina. In difesa tocca a Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer.

Alberto Gilardino opta per Tramoni a supporto di Moreo e Meister per l'attacco. In mediana Marin e Aebischer, con Toure e Angori sulle due fasce nel 3-4-2-1. Dietro ci sono Calabresi, Canestrelli e Coppola, davanti a Scuffet. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Inter-Pisa

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Pisa (3-4-1-2): 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni; 32 Moreo, 9 Meister.

A disposizione: 12 Nicolas, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 7 Leris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 19 Esteves, 35 Loyola, 36 Piccinini, 99 Lorran.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Marcenaro.

Assistenti: Mokhtar-Yoshikawa.

IV ufficiale: Ayroldi.

VAR: Gariglio.

AVAR: Massa.