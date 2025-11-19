Lunin criticato per la sua assenza con l'Ucraina: "Dai giornali notizie false sul mio rifiuto"

In Ucraina ha fatto molto scalpore la decisione del portiere Andriy Lunin di non rispondere alla convocazione della nazionale nelle ultime due soste. Dai media del paese sono infatti arrivate critiche molto aspre nei suoi confronti tanto che lo stesso calciatore ha voluto rispondere con un lungo post su Instagram dando la sua versione.

“Riguardo a quanto è stato diffuso ultimamente, informazioni false sul mio rifiuto di rappresentare la nazionale ucraina, non posso stare zitto visto che stanno cercando di infangare il mio nome e mettere in discussione il mio amore e la mia dedizione alla nazionale. - scrive Lunin - Prima di condividere qualsiasi informazione, cari giornalisti, assicuratevi che sia vera. Qualcuno di voi ha sentito da me o dal ct dire che mi sono rifiutato di venire in nazionale? La risposta è no perché è impossibile. La nazionale è il sogno e l’obiettivo di ogni giocatore e per me è un orgoglio rappresentare i colori del mio paese. Tutti vogliono giocare e questo è normale, ma l'allenatore prende le decisioni che sono migliori per la squadra e noi giocatori dobbiamo essere pronti ad aiutare”.

Poi un nuovo attacco ai giornali: “Gli articoli che sono stati pubblicati sono pieni di bugie, la poca professionalità dei giornalisti che scrivono queste cose o fanno affermazioni in tal senso è una mancanza di rispetto nei miei confronti sia come professionista sia come individuo. Usare i media per dare spazio a certe notizie che disinformano i fan e fanno sorgere conflitti è sbagliato”.