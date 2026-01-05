TMW News Inter e Napoli, vittorie da top. Mercato, si entra subito nel vivo

Nel corso del TMW News di oggi tante considerazioni sul campionato ma anche sul mercato che ha da poco aperto i battenti. La lotta scudetto inizia a prendere forma e sembra poter coinvolgere oltre ad Inter e Napoli anche il Milan. I nerazzurri hanno dato dimostrazione della loro forza contro il Bologna, mentre il Napoli ha confermato tutta la sua solidità vincendo contro la Lazio. Il Milan invece venerdì sera aveva vinto contro il Cagliari.

L'Inter e la testa della classifica

Dunque i nerazzurri hanno mantenuto il primo posto: "Contro il Bologna abbiamo fatto una grande partita - ha detto Kolarov, il vice di Chivu - rivendendola avrò un'immagine chiara. La squadra nell'ultimo periodo ha fatto quasi sempre un gran calcio. La squadra anche a Riad ha fatto bene anche se poi abbiamo perso ai rigori. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, partita di altissimo livello". Dal canto suo il Napoli ha mostrato grande continuità: "Si parlava di sindrome da trasferta perché abbiamo perso sette volte in trasferta, tutto è migliorabile però penso che la partita fatta dal Napoli contro la Lazio sia stata di altissimo livello. Abbiamo pressato alto, difendendo con cinquanta metri alle spalle, abbiamo sempre trovato soluzioni in fase di possesso. Si può migliorare in zona gol, dobbiamo segnare di più".

