TMW News Juve, passo da big. Milan, occasione Genoa

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla Roma che ha battuto il Lecce ma che deve fare i conti anche con un mercato che non decolla. Ne parliamo con Rosario Rampanti con cui ci soffermiamo anche sulla vittoria della Juventus contro il Sassuolo. "La cattiveria, la voglia, la volontà di andare a prendersi le cose, di non aspettare che facciano la prima mossa gli altri per poi reagire è una cosa che ho riscontrato - ha detto Spalletti - però nel primo tempo con quella fase di accerchiamento dove loro sono stati al limite dell'area era necessario scavare più situazioni pericolose. Andare in vantaggio su una deviazione è segno che c'è ancora di acchiappare qualcosa come crescita". Poi è tornato sulla questione del rigore sbagliato da David contro il Lecce: "Ci sono quelli che fanno il videino, che hanno un amico che allena da un'altra parte e fanno i fenomeni, che dicono che deve decidere il tecnico e non ha deciso: ma tutte queste situazioni sono scritte all'interno dello spogliatoio su cosa fare sui calci piazzati, le posizioni in fase offensiva e difensiva e non solo. Ma in due giorni non c'è possibilità di provare tante cose, provi delle cose con una squadra e due giorni dopo devi provare cose contro un'altra squadra che fa cose differenti. In ogni caso questo rigore non è stato fatto battere ad uno qualunque o a un raccattapalle. L'ha calciato uno che ha segnato più di vento rigore in carriera".

Milan, ora il Genoa

Allegri ha parlato della partita di domani contro la squadra allenata da De Rossi e si è soffermato su alcuni particolari: "Cerchiamo di continuare a migliorare anche la fase difensiva. Vogliamo progredire nelle due fasi, quando hai palla e quando non ce l'hai. Sui gol al primo tiro... io ora su questo posso solamente dire che ho detto ai ragazzi che visto che vado su in età mi piacerebbe se mi facessero soffrire un po' meno (ride, ndr)".

