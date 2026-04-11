Inter, rivoluzione in difesa: in tre verso l'addio e Muharemovic ha già accettato la destinazione

In attesa di capire se l’interesse del Barcelona per Alessandro Bastoni si trasformerà in una trattativa concreta – l’Inter non si siederà a trattare per meno di 70 milioni – i nerazzurri hanno accelerato per rinforzare il reparto arretrato. Il nome più caldo è quello di Tarik Muharemovic, difensore centrale mancino che ha brillato con la Bosnia nei playoff Mondiali contro l'Italia.

Il classe 2003 è stato tra i protagonisti della stagione del Sassuolo, che lo ha riscattato dalla Juventus per circa 3 milioni, lasciando però ai bianconeri il 50% sulla futura rivendita. La valutazione attuale si aggira intorno ai 30 milioni, ma Muharemovic avrebbe già dato priorità all’Inter, che vanta ottimi rapporti con il club emiliano, anche grazie ai precedenti affari tra i due club.

Il difensore piace a Cristian Chivu per la sua duttilità: può giocare sia da centrale di sinistra nella difesa a quattro, sia come braccetto nella retroguardia a tre. La sua eventuale presenza sarebbe strategica anche in vista del rinnovamento del reparto, con possibili addii di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian. Nella lista dell’Inter restano anche alternative come Oumar Solet, Joel Ordonez, Mario Gila e Giovanni Leoni, ma oggi Muharemovic appare il profilo più vicino ai piani nerazzurri.