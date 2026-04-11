TMW Antonio Rudiger è il sogno per la difesa della Juventus. Ma il Real ora pensa al rinnovo

Antonio Rudiger è l'obiettivo concreto per la difesa della Juventus nella prossima stagione. Il difensore tedesco è in scadenza di contratto con il Real Madrid, con un futuro ancora tutto da definire: i blancos hanno a lungo nicchiato sulla proposta di rinnovo, frenati anche dalla possibilità di chiudere a parametro zero l'acquisto di Konatè dal Liverpool. Nelle ultime settimane, però, il club madrileno sta rivalutando l'ipotesi di trattenerlo, aprendo nuovamente un dialogo per il prolungamento.

I bianconeri vogliono inserirsi nella corsa facendo leva su due carte importanti: i buoni rapporti di Luciano Spalletti con il giocatore (lo ha allenato ai tempi della Roma) e quelli di Damien Comolli con Hasan Cetinkaya, suo agente.

Il nodo principale resta quello economico. Rudiger guadagna attualmente dieci milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori scala per qualsiasi club italiano. La Juventus corrisponde sei milioni a Bremer e sette a Yildiz, considerato ormai l'apice del tetto salariale bianconero. Difficile immaginare un'offerta superiore a quella fascia: il club potrebbe presentarsi su quei livelli, ma Rudiger dovrebbe essere disposto ad accettare un ridimensionamento rispetto agli attuali standard salariali. L'Arabia Saudita ha già bussato alla sua porta, ma l'idea è quella di rimanere in un campionato di livello top.