"Ho sempre pensato di essere un buon presidente": Figo criptico, tutte le ipotesi per il futuro

Luis Figo, ex-internazionale portoghese, ha lasciato spazio alle interpretazioni dopo un post criptico pubblicato sui social media. L’ex fuoriclasse di Barcellona, Real e Inter ha condiviso una fotografia che lo ritrae seduto su un divano e pensieroso, con tanto di riflessione allegata in descrizione: "Ho sempre pensato di poter essere un buon presidente. Penso che il momento sia arrivato...".

La domanda ora è una sola: dove potrebbe assumere questa carica istituzionale? In realtà, come riportato dal quotidiano Record, Figo aveva già considerato la possibilità di candidarsi alla presidenza della Federcalcio portoghese, ma alla fine decise di non proseguire verso quella strada. Un’altra possibilità sul tavolo potrebbe essere quella di una candidatura alla presidenza della UEFA, attualmente ricoperta da Aleksander Ceferin.

Non sorprenderebbe poi tanto. Figo si era già candidato alla presidenza della FIFA nel periodo precedente lo scandalo di corruzione dell’allora presidente Sepp Blatter in ambito organizzazioni eventi sportivi. Intanto l'ex trequartista nerazzurro gode di buoni rapporti con il numero uno dell'organo di Nyon e infatti ha presenziato come membro della delegazione del presidente della UEFA alla partita tra Barcellona e PSG in Champions League. Perché il posto di Ceferin? L'avvocato e dirigente sportivo sloveno ha già annunciato di non volersi ricandidare nel 2027, dopo tre mandati consecutivi di quattro anni.

Ma secondo voci provenienti dalla Spagna, la dichiarazione di Figo potrebbe riguardare l’acquisizione di un club di calcio spagnolo, con la didascalia diventata indizio della supposizione, visto che è stata scritta in spagnolo. Non sarebbe una novità assoluta, ma è insolito - a detta del quotidiano portoghese -, dal momento che il 52enne solitamente scrive in inglese sulla sua pagina Instagram. Questione di casualità o coincidenze?