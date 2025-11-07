Inter, scout al Tardini per osservare Bernabè. Chivu lo conosce già bene

L'Inter vorrebbe ottenere dal mercato un vice-Calhanoglu di alto livello, soprattutto dopo l'addio di Asllani, che non dovrebbe più vestire il nerazzurro a prescindere da come andrà la sua avventura a Torino. E secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, un osservatore nerazzurro domenica scorsa era al Tardini di Parma per (ri)valutare dal vivo la prestazione di Adrian Bernabé, tra l'altro autore dell'illusorio gol del vantaggio ducale dopo pochi secondi di gioco.

Il regista spagnolo, classe 2001, da tempo è sul taccuino degli uomini mercato dell'Inter, che ne apprezzano le qualità tecniche e la capacità di guidare il centrocampo anche sotto pressione, meno la tendenza agli infortuni che lo hanno frenato un po'. Ad ogni modo il ragazzo ha qualità e Chivu ha avuto modo di conoscerlo nella sua breve esperienza a Parma.

L'alternativa per il ruolo di regista è sempre Aleksander Stankovic, classe 2005, ceduto al Bruges la scorsa estate per 9,5 milioni di euro mantenendo la recompra a 23 milioni nell'estate 2026 e a 25 milioni in quella successiva