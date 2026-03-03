Inter, si lavora al colpo Kostov. Il ds della Stella Rossa: "Ricevuta offerta da 20 milioni"

La scorsa settimana tramite i media inglesi è emersa la notizia del sorpasso dell'Inter su Arsenal e Bayern Monaco nella corsa a Vasilije Kostov, talentuoso trequartista classe 2008 della Stella Rossa Belgrado.

A spingere l’operazione ci sarebbe anche Nikola Kolarov, agente del giocatore, impegnato a facilitare l’intesa tra le parti. In parallelo, il via libera tecnico arriverebbe da Aleksandar Kolarov, oggi nello staff dell’Inter, che conosce bene il contesto serbo e vede in Kostov un prospetto di livello europeo.

Sul futuro del giocatore sono arrivate anche alcune dichiarazioni del direttore sportivo del club di Belgrado, Mitar Mrkela:

"Kostov gioca il miglior calcio di qualsiasi altro giocatore della sua età - riporta SportMediaset -, non so se degli ultimi anni, forse da Dejan Stankovic. A 17 anni ha già deciso molte partite importanti. È un giocatore incredibile in termini di qualità, e sta ancora crescendo. Ha segnato 9 gol in campionato, messo a referto 7 assist, e come centrocampista partecipa molto sia alla fase difensiva che a quella offensiva. I suoi numeri sono fantastici, e credo che sarà un nuovo trasferimento da record per il nostro calcio. Non posso dire chi ha chiamato, ma abbiamo già ricevuto un'offerta da 20 milioni"