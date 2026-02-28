Dall'Inghilterra: Inter, superate Arsenal e Bayern per Kostov. Decisivo Kolarov

A soli 17 anni, Vasilije Kostov è già uno dei nomi più caldi del mercato dei giovani in Europa. Il centrocampista classe 2008 della Stella Rossa ha attirato l’attenzione di diversi top club, ma in questo momento sembra essere l’Inter a muoversi con maggiore decisione per anticipare la concorrenza.

Secondo quanto riportato dalla testata inglese Sports Boom, i nerazzurri avrebbero superato la corsa di Arsenal e Bayern Monaco, arrivando molto vicini a un accordo di massima per il trasferimento del talento serbo. La valutazione del cartellino supera i 20 milioni di euro, cifra che testimonia quanto il profilo di Kostov sia considerato strategico per il futuro.

A spingere l’operazione ci sarebbe anche Nikola Kolarov, agente del giocatore, impegnato a facilitare l’intesa tra le parti. In parallelo, il via libera tecnico arriverebbe da Aleksandar Kolarov, oggi nello staff dell’Inter, che conosce bene il contesto serbo e vede in Kostov un prospetto di livello europeo.

Il ragazzo ha già debuttato con la nazionale maggiore della Serbia e viene indicato come uno dei prospetti più promettenti del calcio balcanico. Cresciuto nel vivaio della Stella Rossa, ha esordito in prima squadra nell’aprile 2025 e per caratteristiche tecniche viene spesso accostato a Pedri. L’Inter ora prepara l’affondo decisivo per assicurarsi uno dei giovani più ambiti del panorama europeo.