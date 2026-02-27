Inter, Juventus e Milan: tutti sulle tracce di Kostov. Ma la Stella Rossa chiede 20 milioni

L’Inter continua a pescare dall’altra parte dell’Adriatico, ma non è da sola. I nerazzurri sono infatti sulle tracce di Vasilije Kostov, centrocampista classe 2008 della Stella Rossa, sul quale però ci sarebbe anche la Juventus.

Emissari di Inter e Juve, secondo quanto riferito da Sportal.rs, avrebbero seguito le prestazioni del giovane nelle ultime uscite, ma di recente si sarebbero aggiunti anche osservatori del Milan.

L’Inter, che di recente ha pescato soprattutto in Croazia (Sucic e Jakirovic gli ultimi colpi, ma è stato corteggiato a lungo anche Mlacic, oggi all’Udinese), sarebbe comunque in vantaggio, essendosi mossa con ampio anticipo. Da capire se vi sono possibilità di limare la richiesta del club di Belgrado: secondo fonti serbe, la Stella Rossa non prenderebbe in considerazione offerte inferiori ai 20 milioni di euro, una cifra non certo irrisoria per un diciottenne, seppur di talento indiscusso.