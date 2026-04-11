Inter, Sommer e il paragone Inzaghi-Chivu: "Cristian ci parla tanto. Ora siamo più verticali"

Nel presente c'è l'obiettivo doblete, nel futuro chissà. Non ci pensa ancora Yann Sommer, portiere dell'Inter che a giugno andrà in scadenza di contratto. Il suo motto è: "non guardare al traguardo ma pensare di partita in partita". E lo ripete ai microfoni di Sport Mediaset, in un'intervista esclusiva in cui ha analizzato così la stagione: "Abbiamo lavorato duramente per essere qui e ora a 7 partite dalla fine ci troviamo in una buona situazione. Coppa Italia e campionato sono due grandi obiettivi di questa stagione in cui vogliamo vincere titoli: vogliamo sia la coppa che lo Scudetto".

Tra i vari temi analizzatati, all'estremo difensore elvetico è stato anche chiesto un paragone tra il suo ex allenatore Simone Inzaghi e l'attuale Cristian Chivu: "Non mi piace fare paragoni. Abbiamo passato dei momenti bellissimi con Simone e adesso con Christian. Chivu è un allenatore che parla tanto con i giocatori, ascolta quello che pensiamo e per noi è molto importante. Dal punto di vista del gioco abbiamo cambiato un po' rispetto a prima: siamo più verticali".

Infine, Sommer ha parlato anche dei colleghi in Serie A: "In Italia ci sono tanti portieri che mi piacciono tanto. Quest'anno penso che Svilar abbia fatto una bella stagione, o anche Butez del Como e ancora tanti altri".