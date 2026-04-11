Fiorentina, sarà rivoluzione: tre nomi per il dopo-Vanoli e tanti viola in bilico

La priorità resta la permanenza in Serie A, ma il futuro della Fiorentina è già materia di discussione. Con sette giornate da giocare e una salvezza ancora da blindare, l’attenzione è tutta sul presente. Tuttavia, la pesante sconfitta di Londra contro il Crystal Palace ha ridotto quasi a zero le speranze di proseguire il cammino europeo, lasciando in eredità interrogativi sul progetto della prossima stagione.

Il tema più caldo riguarda la panchina. Paolo Vanoli è sotto osservazione: la permanenza non è scontata, anzi è più probabile un suo addio, secondo quanto riferito da Tuttosport. Intanto circolano alternative come Fabio Grosso, in scadenza con il Sassuolo, ma anche profili come Thiago Motta e Maurizio Sarri.

Sul mercato, si prospetta una rivoluzione. Moise Kean ha una clausola da 62 milioni, cifra non alla portata di tutti, ma che potrebbe attirare club importanti. Sotto la lente anche giocatori che non hanno inciso come Albert Guðmundsson e Roberto Piccoli. Tra i prestiti, soltanto Manor Solomon sembra destinato a restare: il riscatto dal Tottenham costa circa 10 milioni. Più complicate le posizioni di Jack Harrison, Marco Brescianini, Giovanni Fabbian e Daniele Rugani, il cui riscatto complessivo può arrivare a 25 milioni in caso di salvezza.

Con 27 rientri dai prestiti – tra cui Simon Sohm, Riccardo Sottil, Lucas Beltrán e M'Bala Nzola – la ricostruzione viola sarà tutt’altro che semplice.