Juventus, patto con Spalletti: rinnovo firmato con bonus garantito in caso di Scudetto

La Juventus ha incoronato ufficialmente Luciano Spalletti, blindandolo con un rinnovo di contratto valido fino al 2028. L'obiettivo della proprietà bianconera è chiarissimo: riprendersi lo Scudetto. Per motivare ulteriormente il tecnico di Certaldo, secondo quanto riferito da SportMediaset, nel nuovo accordo sarebbe stato inserito un bonus da circa 1 milione di euro in caso di vittoria del campionato 2026/2027.

Spalletti sul podio dei Paperoni

Dal punto di vista economico, il salto di qualità per l'ex CT dell'Italia è netto: l'attuale ingaggio da 3 milioni di euro passerà a 5 milioni netti a partire dal primo luglio. Sebbene la base fissa sia leggermente inferiore alle richieste iniziali, la somma complessiva è destinata a lievitare grazie ai premi per gli obiettivi stagionali e al super bonus per lo Scudetto 2027. Con questo nuovo accordo, il 67enne diventa il secondo allenatore più pagato della Serie A, posizionandosi alle spalle del solo Antonio Conte, il quale però potrebbe terminare la sua avventura a Napoli già nella prossima sessione estiva.

Promesse di mercato

Spalletti ha rinnovato, a patto di un intervento puntuale sul mercato in entrata. Si punterà su profili di caratura internazionale, in uscita dai rispettivi club o svincolati. I nomi sul tavolo slittando dal portiere Alisson, ormai prossimo all'addio al Liverpool, fino a Bernardo Silva (via dal Manchester City) e Robert Lewandowski verso i saluti dal Barcellona.