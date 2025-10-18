Live TMW Inter, Sommer: "Nella ripresa ci siamo difesi bene. Vittoria importante"

Triplice fischio allo Stadio Olimpico. L'Inter conquista i tre punti in casa della Roma: a decidere la partita è stato il gol di Ange Yoan Bonny al minuto 6, sfruttando un errore di posizionamento della retroguardia giallorossa. Per la compagine meneghina si tratta di una vittoria preziose in termini di classifica, dato che sale a quota 15 punti raggiungendo proprio la Roma. Nel post partita, è Yann Sommer a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza la partita. Diretta testuale a cura di TMW.

23.15 - Inizia la conferenza stampa.

Vittoria da sei punti?

«No, da tre. Era importantissima. Abbiamo disputato un secondo tempo complicato, ma questi tre punti fuori casa valgono tanto».

Come hai vissuto il periodo post errore e la concorrenza con Martinez?

«Questo è il calcio, l’ho vissuto tante volte nella mia carriera. Era normale, con il cambio di allenatore, attraversare un periodo di assestamento, ma adesso siamo lì».

Cosa è cambiato con il nuovo allenatore?

«Cerchiamo più rapidamente l’attaccante: il mister non vuole che si giochi troppo in orizzontale, ma che si provino ad aprire gli spazi. Vuole vedere l’energia messa in campo nel secondo tempo, anche se la Roma ha giocato bene. Ci siamo difesi insieme, compatti, e abbiamo fatto una buona partita».

Quanto è importante Akanji?

«Ha tante qualità: è fisico, intelligente e tranquillo. Sa sempre cosa fare e anche fuori dal campo è fondamentale per la squadra. È un ragazzo molto positivo, come me è svizzero e ci capiamo bene».

23.19 - Termina la conferenza.