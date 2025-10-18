Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia-Cesena 1-2, le pagelle: Frabotta superstar, Esposito unico faro

© foto di Niccolò Pasta
Oggi alle 21:33Serie B
Matteo Selli

RISULTATO FINALE: SPEZIA-CESENA 1-2

SPEZIA

Sarr 5.5 - Incolpevole sul primo gol dove la spizzata di Ciofi lo manda completamente a vuoto, è invece insicuro sulla bordata di Frabotta per l'1-2. Attento nelle altre situazioni.

Wisniewski 5.5 - Sbaglia come tutta la difesa sul gol del vantaggio Cesena, gioca per il resto una partita affidabile senza grandi picchi.

Hristov 5.5 - Mai incisivo, nel finale va a lottare in attacco ma non serve a molto.

Mateju 5 - Schierato prima terzino nel primo tempo e poi braccetto nel secondo, non riesce a incidere nè nel primo nè nel secondo ruolo.

Kouda 5 - Confusionario. Gioca solo 45', tanto basta a D'Angelo per toglierlo e preferirgli Vignali. Dal 46' Vignali 5.5 - Entra per spingere di più sulla destra, ma non trova mai il modo di essere pericoloso.

Nagy 5.5 - Corre e lotta, ma senza mai dare riferimenti alla sua squadra. Dall'83' Di Serio sv - Entra nell'arrembaggio finale.

Esposito 6 - L'unica luce in uno Spezia più che spento. Corre, dribbla e mette palloni. Nel finale rischia di pareggiarla con la solita bellissima punizione.

Cassata 5.5 - Prova a far salire la squadra in conduzione, dopo Esposito è sicuramente il più positivo del centrocampo. Dal 63' Candelari 5 - Ci mette tanta voglia, ma non basta.

Aurelio 5.5 - Suo l'assist per il vantaggio di Lapadula. Ma le cose positive della sua partita finiscono qui, non è mai pericoloso con i suoi cross. Dal 63' Beruatto 5 - Entra per dare ossigeno a sinistra, missione fallita.

Lapadula 6 - Segna un gol pesante che potrebbe mettere in discesa una partita difficile e delicata, poi lotta e corre ovunque, ma non basta.

Soleri 5 - Lotta, fa a spallate e corre, ma è troppo impreciso. Dal 71' Vlahovic 5 - Inconsistente.

Luca D'Angelo 5 - Il suo Spezia approccia benissimo la gara, sbloccandola. Poi il Cesena prende le redini della partita e non le lascia più. Nel secondo tempo regna l'anarchia e non si vede un briciolo di gioco. Rischia di essere l'ultima su questa panchina.

CESENA

Klinsmann 7 - Decisivo. È uno dei migliori portieri della Serie B non a caso. La parata finale su Esposito vale tre punti per i suoi.

Ciofi 6 - Attentissimo per tutta la gara, sbaglia assieme a Mangraviti sul gol di Lapadula.

Mangraviti 6 - Anche lui solido e affidabile, sbaglia sul vantaggio dello Spezia.

Zaro 6.5 - Un combattente, non tira mai indietro la gamba e spesso ha ragione lui.

Ciervo 6.5 - Imprendibile. In questo ruolo da esterno di centrocampo è forse più limitato in fase offensiva, ma quando parte non lo si prende. Dall'83' Guidi sv - Entra per tenere su i palloni.

Berti 6.5 - Una prova solida come al solito, quando sale in cattedra con la sua tecnica non ce n'è per nessuno.

Castagnetti 7.5 - Il metronomo del Cesena, sa sempre cosa fare col pallone e non sbaglia un'apertura. La palla per Frabotta per l'1-2 poi è un tocco da maestro.

Francesconi 6 - Corre, non si ferma mai, preziosissimo in entrambe le fasi. Dal 73' Adamo 6 - Entra per difendere il risultato, riuscendoci.

Frabotta 8 - Prestazione perfetta, una doppietta decisiva e una partita totale. Corre in difesa e in attacco, mette anche il pallone del terzo gol sul piede di Blesa, che però spreca.

Blesa 6.5 - Tecnica e corsa nell'attacco romagnolo, nel primo tempo prende un palo e nel secondo si divora il terzo gol.

Shpendi 7 - Questa sera più regista offensivo, bravissimo nel gestire i palloni avanzati. Dall'83 Diao sv - Entra per far salire la squadra con la sua velocità, non sempre riesce.

Michele Mignani 7 - La sua squadra non si spaventa dell'inizio in salita e man mano prende la partita e la fa sua. Nel secondo tempo la gestione del risultato da grande squadra.

