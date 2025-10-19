Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00Serie A
Gaetano Mocciaro

PAZ AL REAL MADRID? PARLA LUDI. GENNAIO, COME SI MUOVERANNO LAZIO E ROMA?

COMO
Il ds Carlalberto Ludi ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle voci di mercato che vedono Nico Paz tornare al Real Madrid: "Normale che finché una cosa non è definita non posso commentare. Nico è un giocatore cresciuto da loro, un talento straordinario, che sta crescendo in una delle leghe più importanti d'Europa. Il Real Madrid può esercitare il diritto di recompra. Gioca in una mattonella dove ci sono tanti giocatori del Real Madrid. Tutti ne parlano e forse è nel volere legittimo anche di Nico, per un ragazzino cresciuto in quel contesto. Non posso parlare per lui ma posso immaginare che sia così, che lui poi stia da dio qui. Il Real sicuramente ci sta restituendo il fatto che abbiamo lavorato bene con Nico Paz, anche per Jacobo Ramon. Come si definirà la cosa? Non lo so, c'è un contratto scritto e dei diritti. A meno che arrivi una squadra incredibile e faccia un'offerta più alta. Il suo destino dipende da lui, deve valorizzare la sua crescita al Como".

LAZIO
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e del mercato di gennaio: "Ho parlato solo col direttore, mi ha detto che molto probabilmente potremo fare mercato ma non abbiamo un'indicazione ufficiale a riguardo".

ROMA
Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore sportivo Ricky Massara ha parlato dell'eventuale mercato di gennaio: "I margini sono molto ristretti a causa del FPF. Abbiamo una proprietà sempre pronta e disponibile a fare investimenti ma mi sembra molto presto, gennaio è lontano".

NOTTINGHAM FOREST, SALTA LA SECONDA PANCHINA. E PER LA SOSTITUZIONE SI PENSA A MANCINI. OCCASIONE GUEHI

Il 3-0 incassato dal Chelsea di Enzo Maresca è stato fatale. Arrivato lo scorso 9 settembre in sostituzione di Nuno Espirito Santo e per volere diretto del proprietario Marinakis, Ange Postecoglou non è riuscito a tenersi stretta la panchina. Venti minuti dopo la sconfitta incassata all'ottava giornata di Premier League, il club inglese ha dichiarato pubblicamente - tramite nota ufficiale - di aver esonerato l'allenatore 60enne australiano con effetto immediato. Troppo pesante la serie di risultati negativi che ha portato la squadra ad un solo punto dalla zona retrocessione in classifica e senza alcuna vittoria in 8 partite.

Per la sostituzione il club inglese si è messo in contatto diretto con Roberto Mancini come possibile opzione per coprire la panchina. I Tricky Trees hanno parlato con il tecnico italiano 60enne (svincolato), alle prese con la ricerca di un tecnico dopo la delusione maturata con Postecoglou. Stando a quanto riportato, ci sarebbe anche Sean Dyche nella lista di candidati per il Nottingham Forest, anche se nulla è stato ancora definito, ma ha avuto dei colloqui con la società.

Arrivano notizie importanti dall'Inghilterra, riguardo ad un giocatore che interessa anche alla Serie A. Si tratta di Marc Guehi, difensore del Crystal Palace che a fine anno andrà in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare con le Eagles. La conferma arriva dal tecnico dei londinesi Oliver Glasner, nella conferenza stampa in vista del match di oggi contro il Bournemouth: "Volevamo che Marc restasse con noi anche in futuro, ma lui ha scelto altre strade e ha preso una decisione diversa".

In cima alla lista delle pretendenti per Guehi c'è il Liverpool, che sul finire del mercato estivo aveva chiuso per il suo acquisto ma poi è saltato tutto perché il Palace non ha trovato un sostituto. Alle spalle dei Reds c'è l'Inter, che a gennaio potrebbe proporre Yann Bisseck come pedina di scambio oppure mettere sul tavolo una cifra - si parla di 35 milioni di euro - per anticipare la concorrenza. Ci sono infine anche Bayern Monaco e Barcellona, oltre alla Juventus (che deve fare i conti con l'ennesimo infortunio di Bremer).

Articoli correlati
Tre squadre in vetta alla Serie A e il Milan se "sogna" il colpaccio: la classifica... Tre squadre in vetta alla Serie A e il Milan se "sogna" il colpaccio: la classifica aggiornata
Alla Roma mancano i gol. Un errore costa caro con l'Inter e arriva il 2° stop in... Alla Roma mancano i gol. Un errore costa caro con l'Inter e arriva il 2° stop in campionato
…con Fabio Lupo …con Fabio Lupo
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre
Inter, Sommer: "Akanji sa sempre cosa va fatto. Concorrenza? Questo è il calcio" Inter, Sommer: "Akanji sa sempre cosa va fatto. Concorrenza? Questo è il calcio"
Frenata Napoli: due sconfitte in 7 gare, tante quanto nelle 31 precedenti giornate... Frenata Napoli: due sconfitte in 7 gare, tante quanto nelle 31 precedenti giornate
Juventus, Graziani fa notare: "Tudor, perché non due punte? Troppe rotazioni" Juventus, Graziani fa notare: "Tudor, perché non due punte? Troppe rotazioni"
Roma, Soulé: "Sul gol pensavamo ci fosse fuorigioco. Dybala? Acerbi non lo mollava..."... Roma, Soulé: "Sul gol pensavamo ci fosse fuorigioco. Dybala? Acerbi non lo mollava..."
Gasperini: "Bailey sarà utile alla Roma. Ho avuto l'ok dei medici, dobbiamo scoprirlo"... Gasperini: "Bailey sarà utile alla Roma. Ho avuto l'ok dei medici, dobbiamo scoprirlo"
Chivu: "Penso all'Inter, non guardiamo la classifica. Akanji? Non ha bisogno che... Chivu: "Penso all'Inter, non guardiamo la classifica. Akanji? Non ha bisogno che lo esalti"
Milan, ennesimo stop prima della Fiorentina: problemi per Loftus-Cheek, la situazione... Milan, ennesimo stop prima della Fiorentina: problemi per Loftus-Cheek, la situazione
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
1 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
2 Milan, ennesimo stop prima della Fiorentina: problemi per Loftus-Cheek, la situazione
3 Chivu: "Penso all'Inter, non guardiamo la classifica. Akanji? Non ha bisogno che lo esalti"
4 Roma, Soulé: "Sul gol pensavamo ci fosse fuorigioco. Dybala? Acerbi non lo mollava..."
5 Gasperini: "Bailey sarà utile alla Roma. Ho avuto l'ok dei medici, dobbiamo scoprirlo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Immagine top news n.1 L'attacco della Roma è un problema: Gasperini trovi il suo centravanti, altrimenti si fa dura
Immagine top news n.2 È l'Inter di Bonny e Pio Esposito. Rispetto all'anno scorso le alternative sono decisive
Immagine top news n.3 Roma violata, decide un gol di Bonny. E l'Inter è re per (almeno) una notte in campionato
Immagine top news n.4 Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Immagine top news n.5 A Torino vige la dura legge del gol dell'ex: Simeone punisce il Napoli, Baroni batte un'altra big
Immagine top news n.6 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.7 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.2 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.3 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.4 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Inter, Sommer: "Akanji sa sempre cosa va fatto. Concorrenza? Questo è il calcio"
Immagine news Serie A n.3 Frenata Napoli: due sconfitte in 7 gare, tante quanto nelle 31 precedenti giornate
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Graziani fa notare: "Tudor, perché non due punte? Troppe rotazioni"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Soulé: "Sul gol pensavamo ci fosse fuorigioco. Dybala? Acerbi non lo mollava..."
Immagine news Serie A n.6 Gasperini: "Bailey sarà utile alla Roma. Ho avuto l'ok dei medici, dobbiamo scoprirlo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Bocchini: “Punto prezioso in momento difficile. Merito ai ragazzi”
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Abate: "Tifosi felici, ma testa bassa e continuiamo a lavorare. Orgoglioso del gruppo"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Gemmi su Dionisi: "Il pezzo giusto per completare la nostra idea di squadra"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Cesena 1-2, le pagelle: Frabotta superstar, Esposito unico faro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Liverani: "Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Cittadella e Giugliano in vantaggio
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 10ª giornata: al 45' Renate e Foggia avanti. Livorno-Samb sullo 0-0
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Tre assenze pesanti domani, ma abbiamo gli strumenti per vincere"
Immagine news Serie C n.6 Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?