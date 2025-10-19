Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 ottobre

PAZ AL REAL MADRID? PARLA LUDI. GENNAIO, COME SI MUOVERANNO LAZIO E ROMA?

COMO

Il ds Carlalberto Ludi ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle voci di mercato che vedono Nico Paz tornare al Real Madrid: "Normale che finché una cosa non è definita non posso commentare. Nico è un giocatore cresciuto da loro, un talento straordinario, che sta crescendo in una delle leghe più importanti d'Europa. Il Real Madrid può esercitare il diritto di recompra. Gioca in una mattonella dove ci sono tanti giocatori del Real Madrid. Tutti ne parlano e forse è nel volere legittimo anche di Nico, per un ragazzino cresciuto in quel contesto. Non posso parlare per lui ma posso immaginare che sia così, che lui poi stia da dio qui. Il Real sicuramente ci sta restituendo il fatto che abbiamo lavorato bene con Nico Paz, anche per Jacobo Ramon. Come si definirà la cosa? Non lo so, c'è un contratto scritto e dei diritti. A meno che arrivi una squadra incredibile e faccia un'offerta più alta. Il suo destino dipende da lui, deve valorizzare la sua crescita al Como".

LAZIO

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e del mercato di gennaio: "Ho parlato solo col direttore, mi ha detto che molto probabilmente potremo fare mercato ma non abbiamo un'indicazione ufficiale a riguardo".

ROMA

Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore sportivo Ricky Massara ha parlato dell'eventuale mercato di gennaio: "I margini sono molto ristretti a causa del FPF. Abbiamo una proprietà sempre pronta e disponibile a fare investimenti ma mi sembra molto presto, gennaio è lontano".

NOTTINGHAM FOREST, SALTA LA SECONDA PANCHINA. E PER LA SOSTITUZIONE SI PENSA A MANCINI. OCCASIONE GUEHI

Il 3-0 incassato dal Chelsea di Enzo Maresca è stato fatale. Arrivato lo scorso 9 settembre in sostituzione di Nuno Espirito Santo e per volere diretto del proprietario Marinakis, Ange Postecoglou non è riuscito a tenersi stretta la panchina. Venti minuti dopo la sconfitta incassata all'ottava giornata di Premier League, il club inglese ha dichiarato pubblicamente - tramite nota ufficiale - di aver esonerato l'allenatore 60enne australiano con effetto immediato. Troppo pesante la serie di risultati negativi che ha portato la squadra ad un solo punto dalla zona retrocessione in classifica e senza alcuna vittoria in 8 partite.

Per la sostituzione il club inglese si è messo in contatto diretto con Roberto Mancini come possibile opzione per coprire la panchina. I Tricky Trees hanno parlato con il tecnico italiano 60enne (svincolato), alle prese con la ricerca di un tecnico dopo la delusione maturata con Postecoglou. Stando a quanto riportato, ci sarebbe anche Sean Dyche nella lista di candidati per il Nottingham Forest, anche se nulla è stato ancora definito, ma ha avuto dei colloqui con la società.

Arrivano notizie importanti dall'Inghilterra, riguardo ad un giocatore che interessa anche alla Serie A. Si tratta di Marc Guehi, difensore del Crystal Palace che a fine anno andrà in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare con le Eagles. La conferma arriva dal tecnico dei londinesi Oliver Glasner, nella conferenza stampa in vista del match di oggi contro il Bournemouth: "Volevamo che Marc restasse con noi anche in futuro, ma lui ha scelto altre strade e ha preso una decisione diversa".

In cima alla lista delle pretendenti per Guehi c'è il Liverpool, che sul finire del mercato estivo aveva chiuso per il suo acquisto ma poi è saltato tutto perché il Palace non ha trovato un sostituto. Alle spalle dei Reds c'è l'Inter, che a gennaio potrebbe proporre Yann Bisseck come pedina di scambio oppure mettere sul tavolo una cifra - si parla di 35 milioni di euro - per anticipare la concorrenza. Ci sono infine anche Bayern Monaco e Barcellona, oltre alla Juventus (che deve fare i conti con l'ennesimo infortunio di Bremer).