Tre squadre in vetta alla Serie A e il Milan se "sogna" il colpaccio: la classifica aggiornata

Perdono le prime della classe, prima il Napoli contro il Torino nella gara delle 18 del sabato di Serie A e poi la Roma in casa contro l'Inter, con i nerazzurri che ringraziano e agganciano sia i giallorossi che i partenopei in testa almeno fino al termine della partita tra Milan e Fiorentina in programma alle 20.45 a San Siro. I rossoneri di Massimiliano Allegri, in caso di vittoria, supererebbero infatti tutti e si prenderebbero il primo posto. Anche la Juventus, impegnata contro il Como alle 12.30, potrebbe sorridere, visto che andrebbe a quota 15, alla pari con Inter, Roma e Napoli.

In coda, invece, pareggio che smuove la classifica quello tra Pisa e Hellas Verona, mentre il Sassuolo, con lo 0-0 di Lecce, è andato a 10 punti. Appuntamento alle gare di oggi e quella di domani, con tutte le altre squadre impegnate.