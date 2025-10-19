Chivu: "Penso all'Inter, non guardiamo la classifica. Akanji? Non ha bisogno che lo esalti"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria preziosissima in casa della Roma e ha risposto così a chi ha elogiato l'ennesima prestazione di livello da parte di Manuel Akanji: "Non mi piace parlare dei singoli, non ha bisogno che lo esalti: tutti sappiamo chi è e quanto è importante. Lo sono anche Bisseck, Acerbi e gli altri. Tutti portano esperienza, motivazione e ambizione al gruppo. Mi fa piacere avere questi campioni".

L’abbraccio finale che cosa significa?

"Mi ci sono trovato in mezzo, siamo una squadra e lavoriamo tutti i giorni insieme. Facciamo il nostro meglio per toglierci qualche soddisfazione. Oggi abbiamo capito il momento e l’importanza della gara, una delle quattro o cinque che indirizzano la stagione. Eravamo tutti felici".

Il Napoli ha perso 3 punti e tra una settimana c'è lo scontro diretto. Quanto conterà quella gara?

"Io penso alla mia squadra, senza guardare gli altri. Abbiamo i nostri problemi, ma abbiamo intrapreso una strada complicata. Non guardiamo la classifica".

