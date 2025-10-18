Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"

Lo Spezia perde ancora. Stavolta è il Cesena ad infliggere la punizione massima agli uomini di D'Angelo. Lo stesso tecnico dei liguri oggi aveva in questo match la prova del nove per poter continuare la sua avventura sulla panchina. Con questa sconfitta la sua panchina traballa sempre di più, già in discussione prima della sosta. Gli aquilotti restano ancora a zero alla voce vittorie in questo campionato, fermi a tre punti all'ultimo posto in classifica. Al termine della sfida il presidente dello Spezia Charlie Stillitano è intervenuto in conferenza stampa per commentare il momento delicato della sua squadra. Di seguito le sue parole:

"Siamo tutti delusi, non abbiamo cominciato il campionato come pensavamo e come volevamo. Oggi ero qui con Tom Roberts, che era al Picco per la partita. Non vogliamo dire niente di definitivo subito a caldo perchè è un momento concitato per tutti. Faremo un’analisi come facciamo sempre, guardiamo la squadra. Abbiamo bisogno di prenderci responsabilità, a partire da noi come proprietà. Non è un problema che possiamo risolvere subito, dobbiamo analizzare con tutti cosa sta succedendo, con mentalità e cuore freddo, per prendere la decisione migliore per questa squadra. Eravamo ad un passo dalla Serie A, ora siamo ultimi in classifica in Serie B con la stessa squadra. Manca Pio, che è fortissimo, ma non può essere solo questo. Abbiamo una buona squadra, un bravo allenatore, una buona dirigenza. Dobbiamo pensare a mente fredda. Tutto è sul tavolo in questo momento. Io e Tom Roberts rimaniamo, il club è fantastico e siamo contenti per questa avventura”, prosegue. “Il calcio è come la vita, ci sono dentro da trent’anni, ho visto grandi successi e momenti negativi. Tiriamo avanti. Non abbiamo preso decisioni. Dobbiamo pensare e domattina io e il proprietario, insieme, analizzeremo con Gazzoli, Corradino e Melissano. Decideremo insieme che fare. Roberts è quello che mette i soldi, ha il cuore a Spezia. Il problema è di campo, sicuramente. Ho avuto allenatori grandissimi nella mia carriera. Henry Firmani nel 1996 mi ha detto che nel calcio funziona così, puoi essere un bravissimo allenatore ma a volte non funziona. Dobbiamo fare questa analisi. Non posso dire che è colpa di Tom Roberts, non lo è. A questa società serviva un proprietario solido altrimenti non si sarebbe potuto continuare. Tom ha fatto tutto quello che poteva fare e deve essere parte di questa decisione. Ha giocato a calcio, ne capisce. A Liverpool ci sono voluti sette anni per trovare una svolta con degli americani, guardate il Manchester United. Succede. Abbiamo la responsabilità di analizzare e trovare le soluzioni migliori per questa società, per il mister, per i calciatori e per tutti. In questi giorni ho parlato con Roberts e ha deciso di rimanere a Spezia per tanto tempo. Ha le risorse, grazie a Dio. Non dico che a gennaio compreremo chiunque, dico che abbiamo i soldi per comprare se ne abbiamo bisogno. Ma quando guardo questa squadra non ci vuole Arrigo Sacchi per capire che sono bravi. Hanno fatto 66 punti lo scorso anno, sono la stessa squadra senza Pio, che è Pio, ma gli altri sono loro. Dobbiamo pensare che sono passate otto partite e ne abbiamo trenta ancora. È fondamentale quando pensiamo a trovare una soluzione. Non siamo quei proprietari che vogliono distruggere. Siamo una società solida, con giocatori bravi che devono prendersi delle responsabilità. Questa squadra è competitiva, bisogna lavorare e trovare soluzioni. È l’unico modo perché funzioni".

Fonte: CittadellaSpezia.com