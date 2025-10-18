Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"

Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"TUTTO mercato WEB
ieri alle 22:41Serie B
Matteo Selli

Lo Spezia perde ancora. Stavolta è il Cesena ad infliggere la punizione massima agli uomini di D'Angelo. Lo stesso tecnico dei liguri oggi aveva in questo match la prova del nove per poter continuare la sua avventura sulla panchina. Con questa sconfitta la sua panchina traballa sempre di più, già in discussione prima della sosta. Gli aquilotti restano ancora a zero alla voce vittorie in questo campionato, fermi a tre punti all'ultimo posto in classifica. Al termine della sfida il presidente dello Spezia Charlie Stillitano è intervenuto in conferenza stampa per commentare il momento delicato della sua squadra. Di seguito le sue parole:

"Siamo tutti delusi, non abbiamo cominciato il campionato come pensavamo e come volevamo. Oggi ero qui con Tom Roberts, che era al Picco per la partita. Non vogliamo dire niente di definitivo subito a caldo perchè è un momento concitato per tutti. Faremo un’analisi come facciamo sempre, guardiamo la squadra. Abbiamo bisogno di prenderci responsabilità, a partire da noi come proprietà. Non è un problema che possiamo risolvere subito, dobbiamo analizzare con tutti cosa sta succedendo, con mentalità e cuore freddo, per prendere la decisione migliore per questa squadra. Eravamo ad un passo dalla Serie A, ora siamo ultimi in classifica in Serie B con la stessa squadra. Manca Pio, che è fortissimo, ma non può essere solo questo. Abbiamo una buona squadra, un bravo allenatore, una buona dirigenza. Dobbiamo pensare a mente fredda. Tutto è sul tavolo in questo momento. Io e Tom Roberts rimaniamo, il club è fantastico e siamo contenti per questa avventura”, prosegue. “Il calcio è come la vita, ci sono dentro da trent’anni, ho visto grandi successi e momenti negativi. Tiriamo avanti. Non abbiamo preso decisioni. Dobbiamo pensare e domattina io e il proprietario, insieme, analizzeremo con Gazzoli, Corradino e Melissano. Decideremo insieme che fare. Roberts è quello che mette i soldi, ha il cuore a Spezia. Il problema è di campo, sicuramente. Ho avuto allenatori grandissimi nella mia carriera. Henry Firmani nel 1996 mi ha detto che nel calcio funziona così, puoi essere un bravissimo allenatore ma a volte non funziona. Dobbiamo fare questa analisi. Non posso dire che è colpa di Tom Roberts, non lo è. A questa società serviva un proprietario solido altrimenti non si sarebbe potuto continuare. Tom ha fatto tutto quello che poteva fare e deve essere parte di questa decisione. Ha giocato a calcio, ne capisce. A Liverpool ci sono voluti sette anni per trovare una svolta con degli americani, guardate il Manchester United. Succede. Abbiamo la responsabilità di analizzare e trovare le soluzioni migliori per questa società, per il mister, per i calciatori e per tutti. In questi giorni ho parlato con Roberts e ha deciso di rimanere a Spezia per tanto tempo. Ha le risorse, grazie a Dio. Non dico che a gennaio compreremo chiunque, dico che abbiamo i soldi per comprare se ne abbiamo bisogno. Ma quando guardo questa squadra non ci vuole Arrigo Sacchi per capire che sono bravi. Hanno fatto 66 punti lo scorso anno, sono la stessa squadra senza Pio, che è Pio, ma gli altri sono loro. Dobbiamo pensare che sono passate otto partite e ne abbiamo trenta ancora. È fondamentale quando pensiamo a trovare una soluzione. Non siamo quei proprietari che vogliono distruggere. Siamo una società solida, con giocatori bravi che devono prendersi delle responsabilità. Questa squadra è competitiva, bisogna lavorare e trovare soluzioni. È l’unico modo perché funzioni".

Fonte: CittadellaSpezia.com

Articoli correlati
Spezia-Cesena 1-2, le pagelle: Frabotta superstar, Esposito unico faro Spezia-Cesena 1-2, le pagelle: Frabotta superstar, Esposito unico faro
Serie B, 8ª giornata: Spezia-Cesena 1-2, Mignani aggancia Frosinone e Monza Serie B, 8ª giornata: Spezia-Cesena 1-2, Mignani aggancia Frosinone e Monza
Catanzaro e Spezia, tre punti da conquistare per cambiare la stagione Catanzaro e Spezia, tre punti da conquistare per cambiare la stagione
Altre notizie Serie B
Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda" Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"
Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile" Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile"
Sudtirol, Bocchini: “Punto prezioso in momento difficile. Merito ai ragazzi” Sudtirol, Bocchini: “Punto prezioso in momento difficile. Merito ai ragazzi”
Juve Stabia, Abate: "Tifosi felici, ma testa bassa e continuiamo a lavorare. Orgoglioso... Juve Stabia, Abate: "Tifosi felici, ma testa bassa e continuiamo a lavorare. Orgoglioso del gruppo"
Empoli, Gemmi su Dionisi: "Il pezzo giusto per completare la nostra idea di squadra"... Empoli, Gemmi su Dionisi: "Il pezzo giusto per completare la nostra idea di squadra"
Spezia-Cesena 1-2, le pagelle: Frabotta superstar, Esposito unico faro Spezia-Cesena 1-2, le pagelle: Frabotta superstar, Esposito unico faro
Serie B, 8ª giornata: Spezia-Cesena 1-2, Mignani aggancia Frosinone e Monza Serie B, 8ª giornata: Spezia-Cesena 1-2, Mignani aggancia Frosinone e Monza
Palermo, Inzaghi: "Domani ennesima prova di maturità. Gli infortuni non cambiano... Palermo, Inzaghi: "Domani ennesima prova di maturità. Gli infortuni non cambiano nulla"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
1 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
2 Juventus, Graziani fa notare: "Tudor, perché non due punte? Troppe rotazioni"
3 19 ottobre 1997, 53 mila spettatori all'Olimpico per la Roma. Ma la partita si gioca a Firenze
4 Chivu: "Penso all'Inter, non guardiamo la classifica. Akanji? Non ha bisogno che lo esalti"
5 Milan, ennesimo stop prima della Fiorentina: problemi per Loftus-Cheek, la situazione
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Immagine top news n.1 L'attacco della Roma è un problema: Gasperini trovi il suo centravanti, altrimenti si fa dura
Immagine top news n.2 È l'Inter di Bonny e Pio Esposito. Rispetto all'anno scorso le alternative sono decisive
Immagine top news n.3 Roma violata, decide un gol di Bonny. E l'Inter è re per (almeno) una notte in campionato
Immagine top news n.4 Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Immagine top news n.5 A Torino vige la dura legge del gol dell'ex: Simeone punisce il Napoli, Baroni batte un'altra big
Immagine top news n.6 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.7 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.2 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.3 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.4 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chivu: "Penso all'Inter, non guardiamo la classifica. Akanji? Non ha bisogno che lo esalti"
Immagine news Serie A n.2 Milan, ennesimo stop prima della Fiorentina: problemi per Loftus-Cheek, la situazione
Immagine news Serie A n.3 Sommer, altro clean sheet: "Abbiamo avuto difficoltà all'inizio, ora siamo felici"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, ecco Raul Albiol: "Oggi ero emozionato a tornare a giocare in Serie A"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Barella: "Dobbiamo ritrovare l'umiltà che ci ha fatto vincere i trofei"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Soulé: "Dobbiamo migliorare in avanti, ora testa all'Europa League"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Stillitano: "Siamo tutti delusi, dovremo ragionare a mente fredda"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Bocchini: “Punto prezioso in momento difficile. Merito ai ragazzi”
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Abate: "Tifosi felici, ma testa bassa e continuiamo a lavorare. Orgoglioso del gruppo"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Gemmi su Dionisi: "Il pezzo giusto per completare la nostra idea di squadra"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Cesena 1-2, le pagelle: Frabotta superstar, Esposito unico faro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Liverani: "Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Cittadella e Giugliano in vantaggio
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 10ª giornata: al 45' Renate e Foggia avanti. Livorno-Samb sullo 0-0
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Tre assenze pesanti domani, ma abbiamo gli strumenti per vincere"
Immagine news Serie C n.6 Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?