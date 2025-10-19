Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Graziani fa notare: "Tudor, perché non due punte? Troppe rotazioni"

Juventus, Graziani fa notare: "Tudor, perché non due punte? Troppe rotazioni"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
domenica 19 ottobre 2025, 00:19Serie A
Siamo alla vigilia della sfida che la Juventus affronterà allo stadio Sinigaglia contro l'insidiosissimo Como di Cesc Fabregas. L'ex attaccante Francesco "Ciccio" Graziani, in un intervento su Radio Sportiva ha detto la sua in merito alla situazione dei bianconeri di Igor Tudor.

In particolare Graziani ha commentato le scelte di Tudor riguardo all'attacco, dove fino a qui non si sono avute troppe certezze in merito a chi sia il titolare designato: "Non sono Tudor, ma se fossi Tudor proverei a giocare con le due punte", spiega.

Poi approfondisce in merito: "Sia David che Openda mi danno l'impressione di essere due ottime seconde punte. Il titolare di quello spazio è Vlahovic. Gli attaccanti stanno ruotando troppo spesso, in una partita gioca Openda, poi David, poi Vlahovic. E allora fai giocare Vlahovic con David o Vlahovic con Openda. E poi se giochi con le due punte, puoi liberare Yildiz che farebbe il trequartista, dove vuole lui. Con la sua qualità tecnica farebbe tantissima superiorità numerica".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Ma che fine ha fatto la progettualità Juventus? Ogni stagione l'anno zero e questa volta è anche peggio. Vi spieghiamo perché il progetto Tudor era difettoso già alla nascita
