Milan, ennesimo stop prima della Fiorentina: problemi per Loftus-Cheek, la situazione
Ennesimo stop per il Milan in vista della sfida interna contro la Fiorentina prevista domenica sera. Stavolta a fermarsi è il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, che si aggiunge ai vari Nkunku (out per un alluce molto gonfio che non gli permette di indossare le scarpe), Pulisic, Rabiot, Estupinan e Jashari.
Riguardo a Loftus-Cheek, Sky Sport riferisce che c’è stato un problema oggi in allenamento per lui: si tratta di un affaticamento muscolare. Domani farà un provino e, se non dovesse farcela, giocherà Saelemaekers trequartista con Athekame a destra.
Per il resto dovrebbe toccare a Leao come riferimento offensivo. Spazio anche per Ricci, che dovrebbe giocare nel ruolo di mezzala.
