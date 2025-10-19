Inter, Sommer: "Akanji sa sempre cosa va fatto. Concorrenza? Questo è il calcio"

Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 1-0 contro la Roma all'Olimpico, parlando anche della concorrenza di Josep Martinez e di come ha vissuto il periodo dopo gli errori a Torino: "Questo è il calcio, l'ho vissuto tante volte in carriera. Era normale col cambio allenatore avere un periodo di assestamento, ma adesso siamo lì".

Cosa è cambiato con il nuovo allenatore?

"Troviamo più velocemente l'attaccante, il mister non vuole giocare troppo orizzontalmente ma aprire gli spazi. Lui vuole vedere l'energia messa in campo nel secondo tempo, anche se la Roma ha giocato bene. Ci siamo difesi insieme, compatti, abbiamo fatto bene".

Quanto è importante Akanji?

"Ha tante qualità: fisico, intelligente, tranquillo. Sa sempre cosa va fatto, anche fuori dal campo è importante per la squadra. Si tratta di un ragazzo molto positivo, anche io che sono svizzero come lui".

