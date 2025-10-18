Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile"

Cesena, Vergassola: "Fatta una buonissima partita, venire qui non era facile"
© foto di Federico Serra
ieri alle 22:27Serie B
Matteo Selli

Il Cesena torna a vincere e lo fa su un campo difficilissimo contro un avversario affamato di punti. La squadra di Michele Mignani trova i tre punti dopo essere andata sotto per la rete di Lapadula al quarto del primo tempo, una rete che poteva segnare l'inizio di una partita complicata. Invece i romagnoli prendono man mano il pallino del gioco e trovano due reti con una doppietta dell'insospettabile Frabotta. I bianconeri salgono così al quarto posto in classifica a quattordici punti, rialzando la testa dopo le due sconfitte consecutive contro Frosinone e Reggiana. Al termine della sfida l'allenatore in seconda Simone Vergassola è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

"Abbiamo fatto buonissima partita. Andati sotto subito e non è semplice ma i ragazzi sono stati bravi. Siamo riusciti a fare due gol, poi anche buone trame di gioco oltre ad aver tenuto bene il campo. Affrontata squadra in difficoltà con grandi giocatori, allenatore bravo. Reazione loro ci stava, quindi ci siamo abbassati. Ci può stare però abbiamo retto bene. Soffrendo un po' a tratti abbiamo fatto bene, anche nella ripresa. Calci piazzati battuti bene. Bravi i ragazzi. Gli avversari alla fine li guardi ma poi magari cambiamo. Oggi difendevano a uomo, quando hanno sempre difeso a zona. Siamo stati bravi anche a difendere palle inattive contro. Esposito calcia bene e le modifiche al castello difensivo apportate hanno funzionato. Frabotta ragazzo che conoscevamo, partito bene si è fermato per infortunio ma è tornato alla grande. Abbiamo squadra di persone serie, con voglia di lavorare. E stato bravo, così come tutta la spara che ha lavorato bene. Venire al Picco e giocare contro una squadra che l'hanno scorto ha fatto finale... sono giocatori da nazionale, di Serie A, siamo stati bravi dopo due sconfitte. Sono nato a Spezia, mio padre è spezzino, mamma vive a Sarzana. Lo Spezia se fa bene a me fa piacere, ho tanti amici qui, ci prendiamo in giro prima e dopo la partita. Bella città che negli anni è cresciuta tanto. Bravi a migliorarla, si vive anche bene".

Fonte: GazzettadellaSpezia.com

