Gasperini: "Bailey sarà utile alla Roma. Ho avuto l'ok dei medici, dobbiamo scoprirlo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:15Serie A
Alessio Del Lungo

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 1-0 contro l'Inter e ha parlato anche del debutto di Leon Bailey: "Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo per pareggiare. Ho avuto l’ok dallo staff medico: poteva darci caratteristiche diverse e dobbiamo ancora scoprirlo. Vedremo che condizione avrà, è stato fuori a lungo. Può fare degli spezzoni e ci sarà utile".

Avete perso sempre all'Olimpico. Come mai?
"Sono poche tre partite, ma sia contro il Torino che oggi si potevano raddrizzare: non le vinci magari, ma neanche le perdi. Questo deve essere un nostro obiettivo. Spesso le altre squadre fanno risultato nel finale: ci siamo andati vicino, ma la squadra deve imparare a rimettere in piedi la partita per non perdere. Oggi non meritavamo la sconfitta: dobbiamo crescere, e possiamo farlo. La differenza la fa solo l’esecuzione nel calciare".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
