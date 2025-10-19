Gasperini: "Bailey sarà utile alla Roma. Ho avuto l'ok dei medici, dobbiamo scoprirlo"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 1-0 contro l'Inter e ha parlato anche del debutto di Leon Bailey: "Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo per pareggiare. Ho avuto l’ok dallo staff medico: poteva darci caratteristiche diverse e dobbiamo ancora scoprirlo. Vedremo che condizione avrà, è stato fuori a lungo. Può fare degli spezzoni e ci sarà utile".

Avete perso sempre all'Olimpico. Come mai?

"Sono poche tre partite, ma sia contro il Torino che oggi si potevano raddrizzare: non le vinci magari, ma neanche le perdi. Questo deve essere un nostro obiettivo. Spesso le altre squadre fanno risultato nel finale: ci siamo andati vicino, ma la squadra deve imparare a rimettere in piedi la partita per non perdere. Oggi non meritavamo la sconfitta: dobbiamo crescere, e possiamo farlo. La differenza la fa solo l’esecuzione nel calciare".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.