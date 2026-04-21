TMW Sucic entra e cambia l'Inter: 2 assist e un gol. Ora può immaginare un futuro migliore

Quando in estate l'Inter ha deciso di acquistare Petar Sucic in estate per 14 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria c'era tanta curiosità di vederlo all'opera. Al Mondiale per Club aveva colpito tutti per l'assist che ha regalato la prima gioia in maglia nerazzurra a Pio Esposito, poi è arrivata la Serie A e anche lì le prime apparizioni sono state superiori alle aspettative e addirittura avevano fatto pensare a lui come il titolare inamovibile per tutta la stagione.

L'Italia però è un paese che calcisticamente è davvero complicato e così il croato ha incontrato le naturali difficoltà e così ha perso un po' di posizioni nelle gerarchie di Chivu, che nel 2026 lo ha impiegato sempre meno dall'inizio e sempre più a gara in corso, centellinandone il minutaggio. Il club e il tecnico, è bene sottolineare, non hanno mai avuto dubbi sulle sue qualità, sapevano che avrebbero solo dovuto aspettare.

Quella di oggi è stata anche la sua serata. Non può essere il migliore in campo perché Calhanoglu ha realizzato una doppietta e fornito un assist, ma il suo ingresso a gara in corso ha cambiato il match e fruttato 2 assist e la rete della vittoria. Il futuro è suo, adesso dovrà dare continuità alle sue prestazioni, ma nel centrocampo del domani dell'Inter, Sucic c'è.