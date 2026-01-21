Inter, Thuram: "Dà fastidio giocare bene e perdere. Scontri diretti? Impariamo e cresciamo"
Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arsenal in Champions: "Ci sono delle cose che abbiamo fatto bene e altre in cui abbiamo fatto errori, abbiamo preso 3 gol... Ci abbiamo provato, ma loro sono una delle migliori squadre al mondo. Rivedremo la partita per capire cosa migliorare".
È difficile marcare l'Arsenal sulle palle inattive?
"Loro hanno sfruttato una specialità, ma è chiaro che si può sempre fare di più. I dettagli oggi nel calcio sono importanti. Adesso avremo il Pisa, pensiamo a quel match perché non sarà facile. Poi vedremo che fare contro il Borussia Dortmund".
È un tema o una cosa mediatica quello degli scontri diretti?
"Dà fastidio in tutte le partite giocare bene e perdere, ma impariamo e cresciamo".
