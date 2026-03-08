L'Inter perde anche Thuram: il francese non è stato convocato per il derby contro il Milan

Niente da fare per Marcus Thuram: l'attaccante dell'Inter non è stato convocato per il derby di Milano a causa della febbre. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il francese non ha recuperato dall'influenza e così lo staff medico dei nerazzurri ha deciso di non rischiarlo, non portandolo nemmeno in panchina nel match di San Siro, che inizierà alle 20.45.

Il problema è che Cristian Chivu è già orfano di Lautaro Martinez e di conseguenza giocheranno Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Il Toro sarà inserito formalmente in distinta, ma continuerà per giorni ad allenarsi a parte e quindi non potrà entrare in campo. Emergenza dunque nel reparto offensivo dell'Inter, che a gara in corso forse ricorrerà all'opzione con un trequartista e una prima punta.