David Luiz rivela: "Al Chelsea io e Conte litigavamo sempre, poi però mi voleva al Napoli"

David Luiz, difensore del Pafos che ha recentemente affrontato la Juventus in Champions League, ha concesso un'intervista a Sky Sport raccontando anche un retroscena su Conte. Queste le sue dichiarazioni:

"Quando eravamo al Chelsea io e lui litigavamo di continuo, ma entrambi volevamo la stessa cosa. Pensavo che lui fosse arrabbiato con me da molti anni. Ma poi abbiamo vinto la Premier League e la FA Cup. Prima di tornare in Europa mi voleva al Napoli. Ha detto che aveva bisogno di un giocatore come me, intenso e folle. Alla fine non sono andato perché non avevo il passaporto europeo".

Il brasiliano ha raccontato anche la scelta Pafos, alquanto a sorpresa: "Fin dal primo momento ho sentito la passione di questa città per il calcio. Quando vai in un posto dove le persone ti apprezzano e ti rispettano diventa tutto più semplice. Conosco i proprietari del club da molti, molti anni. Sanno che il mio prossimo passo sarà quello di diventare allenatore. Quando c’è stata la pandemia decisi di tornare in Brasile per stare vicino alla mia famiglia. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Facciamo qualcosa insieme’. Mi hanno parlato di Pafos, del club e di come avrei potuto essere coinvolto, prima come giocatore. Ma anche per preparare il mio prossimo step".