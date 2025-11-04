TMW
Inter, tre assenti per Chivu in vista della gara contro il Kairat: le ultime dalla Pinetina
TUTTO mercato WEB
L’Inter di Cristian Chivu prepara ad Appiano Gentile la partita di Champions League contro il Kairat Almaty, in programma domani sera a San Siro.
Nessuna particolare novità da registrare: il tecnico romeno deve fare a meno di Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Raffaele Di Gennaro. Lavora in gruppo Marcus Thuram, che però non dovrebbe partire titolare contro i kazaki.
Alle 14.30 è in programma, sempre dalla Pinetina, la conferenza stampa dello stesso Chivu, mentre alle 18 - dalla sala stampa dello stadio Meazza - toccherà ad Rafael Urazbakhtin, tecnico della formazione ospite.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile