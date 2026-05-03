Inter, Zanetti: "Chivu uomo copertina. Ha creduto da subito nel suo lavoro"

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del 21° Scudetto. Si inizia col pensiero su Chivu: "Sono felicissimo per Cristian, è un fratello della nostra squadra. Conoscendolo da come allenava in Primavera si vedeva passione, ha colto l'opportunità e ci ha portato a vincere. Non era semplice, lo ha fatto in modo consapevole e credendo nel suo lavoro e i ragazzi lo hanno seguito".

Chi è l'uomo copertina?

"Dico sempre il gruppo. Ma se devo fare un nome faccio quello di Chivu. Dopo lo scorso anno non era semplice, Cristian ha fatto un grandissimo lavoro sull'autostima e sul lavoro da fare per farli sentire protagonisti. Essere qua con 12 punti di vantaggio non era semplice, Cristian è stato il nostro condottiero".

La stagione di Lautaro Martinez?

"Di Lauti io sono felicissimo. Quando siamo andati a prenderlo in Argentina ci aspettavamo questo Lautaro, non solo per quello che fa sul campo ma anche fuori. Fa le cose semplici per la squadra, è un trascinatore, nei momenti di difficoltà è sempre presente. Oramai si sente parte della famiglia dell'Inter e cerca di trasmettere i valori del nostro club. E' stato è e spero sarà in futuro un uomo importante e in grado di scrivere pagine di storia dell'Inter".