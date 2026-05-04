"Nessuno ridimensionerà il lavoro fatto": la lettera aperta di Zanetti dopo lo scudetto dell'Inter

"Siamo noi, siamo noi… i campioni dell’Italia siamo noi! Nessuno potrà ridimensionare il lavoro che è stato fatto": inizia così il messaggio diffuso nella notte dal vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti. Dal proprio profilo Instagram la leggenda nerazzurra ha diffuso un messaggio rivolto ai propri tifosi per celebrare il 20° scudetto centrato dal club dopo la vittoria contro il Parma.

Ecco le parole di Zanetti: "Vincere è sempre difficile e noi l’abbiamo fatto superando degli ostacoli dentro e fuori dal campo. Oggi un’altra pagina importante si aggiunge alla storia del nostro club. Questo grazie a un enorme lavoro da parte di Cristian che ci ha creduto sempre, dal primo giorno; un grande staff e un grande gruppo di ragazzi che si sono messi a disposizione dando tutto per i nostri colori.

Un tifo sempre incredibile, la nostra certezza. Un risultato così importante si ottiene solo stando uniti a prescindere da ogni momento, e noi lo siamo stati. Società, squadra, tifosi. Un blocco unico e vincente. Questi siamo noi con i nostri valori e il nostro DNA. Ancora una volta più forti di tutto e tutti. CAMPIONI D’ITALIA!!!!".