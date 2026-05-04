Inter, Zanetti: "Chivu bravo a far sentire tutti importanti. E' uno di famiglia, ora la Coppa Italia"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il successo contro il Parma che ha portato in bacheca il 21° scudetto: "Quando si vince uno scudetto in più è bello ed emozionate. Soprattutto per il percorso che ha fatto questa squadra con Cristian che per me è come un fratello. Siamo molto felici".

Cosa ha dato Chivu alla squadra? Uno dei fatto essenziali è stato lui.

"Senz'altro dopo la fine della scorsa stagione non era semplice. Per questo credo che Cristian ha fatto un lavoro straordinario. Questi ragazzi hanno creduto in lui fin dall'inizio, si sono messi a disposizione a lavorare. E' uno di famiglia. Conosce il nostro DNA, i nostri valori. Il segreto è stata questa cultura del lavoro. Lui da giocatore ce l'aveva e l'ha trasmessa".

Te lo aspettavi che Chivu fosse così impattante?

"Me l'aspettavo perché lo conoscevo. So della sua intelligenza e della sua passione. So quanto ci tiene a fare bene. Sono molto contento lui perché non era semplice. Prima dell'inizio di questo campionato in tanti avevano dubbi. Noi eravamo sicuri di fare un grande lavoro e poter essere protagonisti. Alla fine abbiamo vinto il campionato".

Quanto hai capito che questa squadra poteva arrivare a questo obiettivo?

"Quando tutti i momenti di difficoltà sono stati superati velocemente. Quando hai un lavoro che ti supporta dietro, al di là di un risultato negativo, sei consapevole di quello che stai facendo".

E' lo scudetto del gruppo.

"Il bello di questo gruppo è che Cristian è stato bravo a far sentire tutti importanti. Quando manca qualcuno di importante c'è sempre qualcun altro che lo può sostituire perché si sente parte di questo gruppo. Io vorrei sottolineare anche chi è fuori perché negli ultimi sei-sette anni l'Inter ha vinto tre campionati con tre allenatori diversi. Vuol dire che hai creato qualcosa di importante".

Poi c'è la Coppa Italia.

"Dopo questi festeggiamenti si penserà alla finale di Coppa Italia e la prepareremo sempre al meglio".