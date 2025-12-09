Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori"
Subito dopo la sconfitta contro il Liverpool, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul rigore concesso ai Reds: "Siamo delusi e arrabbiati, ci è mancato qualcosina davanti per mettere la palla dentro. Le decisioni arbitrali, non lo so. Dal campo non sembrava mai fallo, purtroppo se fischiano questi falli allora saranno tutti rigori tra poco".
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
3 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR, è una vergogna"
