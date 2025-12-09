Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori"

Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:23Serie A
Antonino Sergi

Subito dopo la sconfitta contro il Liverpool, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul rigore concesso ai Reds: "Siamo delusi e arrabbiati, ci è mancato qualcosina davanti per mettere la palla dentro. Le decisioni arbitrali, non lo so. Dal campo non sembrava mai fallo, purtroppo se fischiano questi falli allora saranno tutti rigori tra poco".

Articoli correlati
Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR,... Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR, è una vergogna"
Atalanta-Chelsea 2-1: il tabellino della gara Atalanta-Chelsea 2-1: il tabellino della gara
Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo" Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo"
Altre notizie Serie A
Mijatovic spiega Modric: "Al Real manca uno così, i giocatori non sanno dove andare"... Mijatovic spiega Modric: "Al Real manca uno così, i giocatori non sanno dove andare"
Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti... Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori"
Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR,... Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR, una vergogna"
Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo" Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo"
Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca sono rinati, Palladino... Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca sono rinati, Palladino è già un eroe
Champions League, la classifica aggiornata: balzo Atalanta al terzo posto, Inter... Champions League, la classifica aggiornata: balzo Atalanta al terzo posto, Inter quarta
Il Liverpool sbanca San Siro 0-1, tra poco Slot in conferenza stampa Live TMWIl Liverpool sbanca San Siro 0-1, tra poco Slot in conferenza stampa
Inter-Liverpool 0-1, tra poco Chivu in conferenza stampa Live TMWInter-Liverpool 0-1, tra poco Chivu in conferenza stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
4 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
5 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca rigenerati, Palladino è già un eroe
Immagine top news n.1 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.2 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
Immagine top news n.3 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
Immagine top news n.5 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine top news n.6 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine top news n.7 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: “Catania da battere. Girone C durissimo, nessuna è squadra spacciata"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: “Nel B l’Ascoli può ancora rientrare. Torres e Perugia? Situazioni delicate”
Immagine news Serie A n.3 Scudetto, è lotta a tre tra Milan, Napoli e Inter? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR, è una vergogna"
Immagine news Serie A n.2 Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca rigenerati, Palladino è già un eroe
Immagine news Serie A n.4 Champions League, la classifica aggiornata: balzo Atalanta al terzo posto, Inter quarta
Immagine news Serie A n.5 Il Liverpool sbanca San Siro 0-1, tra poco Slot in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.6 Inter-Liverpool 0-1, tra poco Chivu in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
Immagine news Serie B n.3 Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, occhi in Serie B per la difesa: nel mirino il figlio di un ex granata
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Benassai: “Cammino positivo. Essere un po’ presuntuosi aiuta, senza esagerare”
Immagine news Serie C n.4 Trapani, idea Grillo per gennaio: il difensore argentino valuta il ritorno in Italia
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pro Patria ha esonerato Leandro Greco
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, nota del club: "Nessun aumento di quota Finnat. Cessione solo a interlocutori seri”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?