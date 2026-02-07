Napoli (in dieci) di nuovo avanti sul Genoa: Hojlund su rigore segna, è 3-2
Napoli, in dieci per il rosso a Juan Jesus, avanti col brivido sul Genoa. Nel recupero la squadra di Antonio Conte mette la freccia e trova il gol del 3-2 su calcio di rigore. Massa viene richiamato all'OFR per valutare un tocco di Cornet ai danni di Vergara. Per il fischietto imperiese è calcio di rigore con Rasmus Hojlund che gonfia la rete. Bijlow può solo toccare ma non può impedire che il pallone entri in rete.
