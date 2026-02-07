Hojlund pareggia i conti al "Ferraris": Genoa e Napoli adesso sono sull'1-1
Parità ristabilita al "Ferraris". Il Napoli pareggia i conti sul campo del Genoa. Bella verticalizzazione per McTominay che fa partire un diagonale insidioso che Bijlow però respinge. Il più lesto ad arrivare sulla ribattuta è Rasmus Hoijlund che firma la rete dell'1-1.
