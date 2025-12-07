Isaksen e Odgaard si copiano, è 1-1 tra Lazio e Bologna all'intervallo dell'Olimpico

Succede tutto nei minuti finali del primo tempo tra Lazio e Bologna, fermi sull'1-1 allo Stadio Olimpico: Isaksen apre, Odgaard la riprende. Squadre negli spogliatoi, in attesa della ripresa.

Avvio arzillo. In un Olimpico cornice di un omaggio tutto dedicato a Ciro Immobile per il grande ritorno a casa dopo 8 anni di maglia biancoceleste onorata ma da grande ex, Lazio e Bologna hanno dato spettacolo fin dai primi minuti. Partita apertissima e ricca di occasioni tra gli squilli di Orsolini e Zaccagni, passando poi all’occasione colossale sprecata da Isaksen al rintocco del quarto d’ora di gioco. Una sciocchezza in costruzione di Casale che per poco non ha punito i rossoblù, ma la parata col piede e di riflesso di Ravaglia ha negato il gol ai biancocelesti.

Tutto alla fine. Ritmo del match alquanto movimentato e dai continui ribaltamenti di fronte, come sull’incursione di Basic in piena area e una nuova chance per la Lazio sfumata per la chiusura della difesa del Bologna. Un calo di tensione improvviso di Marusic si stava per trasformare in regalo per Odgaard, purtroppo però il danese non ha angolato a sufficienza e Provedel ha tenuto la porta inviolata. Il siluro di Pobega superata l’ora di gioco ha impegnato ulteriormente il portiere biancoceleste, che però ha negato il gol ai felsinei. Improvvisamente il match si è sbloccato con la rete da rapace di Isaksen al minuto 40, replicato dal tap-in vincente di Odgaard su moto d'orgoglio degli ospiti e l'1-1 immediato. Un salvataggio sulla linea di Gila e il match si è chiuso in parità al termine del primo tempo.