Isaksen: "In campionato siamo nella terra di nessuno, speriamo di far qualcosa in Coppa Italia"

Gustav Isaksen, intervenuto a Sportmediaset, ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Juventus e Lazio: "Siamo delusi, con la sensazione di aver perso due punti anziché guadagnarne uno. La scorsa settimana abbiamo vinto all'ultimo, così va il calcio, ma stasera abbiamo giocato contro una squadra forte".

Sul campionato della Lazio: "Non siamo dove vorremmo in campionato, siamo un po' nella terra di nessuno. Guardiamo avanti e speriamo di poter fare qualcosa in Coppa Italia, è una grande occasione per noi. Speriamo di fare meglio lì'".