Avvio di ripresa shock all’Allianz Stadium: la Lazio firma il 2-0 sulla Juve con Isaksen
Avvio di ripresa shock all’Allianz Stadium: la Lazio trova subito il raddoppio contro la Juventus. Al 48’ Danilo Cataldi disegna un perfetto lancio verticale che innesca Gustav Isaksen: il danese resiste al rientro di Cambiaso e scarica un destro potente sotto la traversa, battendo Di Gregorio. Biancocelesti avanti 2-0.
