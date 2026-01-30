Lazio, Isaksen: "Vittoria bellissima, non siamo dove vogliamo essere"

Dopo la vittoria al fotofinish contro il Genoa, ecco le parole dell'MVP Gustav Isaksen intervistato da DAZN: "Oggi abbiamo dato tutto, vittoria bellissima: spero di poter contare sui tifosi per la prossima gara. Dobbiamo continuare così, è un momento difficile: non siamo lì dove vogliamo essere: abbiamo ora la Coppa Italia e poi l'occasione di dare continuità".