Isaksen show con la Danimarca, anche la Lazio sottolinea: "Due gol in 1', mamma mia"

Questa sera non c'era solamente l'Italia a scendere in campo per il playoff delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, perché tra le varie partite in programma si poteva assistere anche a Danimarca contro Macedonia del Nord, terminata con il risultato di 4-0 in favore della compagine scandinava.

Grande protagonista della Danimarca è stato Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio che ha segnato due volte nel poker dei nord europei ai danni dei macedoni. Tra l'altro, la curiosità vuole che Isaksen abbia fatto gol al minuto 58 e poi al 59.

Una grande serata, quella vissuta da Isaksen, che anche la Lazio non ha potuto fare a meno di sottolineare con entusiasmo. Sui profili social del club biancoceleste di Serie A, infatti, si legge: "Due gol in 1’: mamma mia Gus", con tanto di emoticon di una saetta, ripubblicando l'originale tweet della Federcalcio della Danimarca.