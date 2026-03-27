Isaksen trascina la Danimarca in finale: "Ho pensato ogni sera a questa partita"

La Danimarca supera con autorità la semifinale dei playoff e lo fa grazie a un protagonista assoluto: Gustav Isaksen. L’esterno della Lazio è stato decisivo nella semifinale contro la Macedonia del Nord, vinta con un netto 4-0: sua la doppietta devastante nel giro di appena un minuto, poco prima dell’ora di gioco, che ha di fatto spento ogni speranza degli avversari.

Una prestazione che certifica la crescita del classe 2001, capace di incidere nel momento più delicato e di trascinare i suoi verso la finale, dove gli scandinavi affronteranno la Repubblica Ceca. Al termine della gara, Isaksen ha raccontato tutta la tensione vissuta alla vigilia: "Sono molto sollevato. Gli ultimi giorni e mesi sono stati pieni di tensione. Ogni sera, dopo la delusione della sconfitta contro la Scozia, andavo a letto pensando a questa partita".

Parole che rendono l’idea della pressione accumulata, trasformata poi in una prova di grande concretezza sul campo. Nonostante la prestazione da protagonista, il danese mantiene però un profilo basso e guarda già avanti: "Questo è solo il primo passo".