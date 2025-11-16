Live TMW Norvegia, Solbakken: "Abbiamo esagerato con la festa, ho chiesto scusa all'Italia"

23.00 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Ståle Solbakken. Il commissario tecnico della Norvegia commenterà la qualificazione della sua squadra alla prossima Coppa del Mondo dalla sala stampa di San Siro.

23.38 - Ha inizio la conferenza stampa: "C'è una bella cultura in questa squadra, tutti hanno creduto in questo progetto e in questo modo di giocare. Ho richiesto tanto, ma mi hanno dato tanto".

E' successo qualcosa dopo l'1-1 con Haaland?

"No, no. Gli ho detto di calmarsi".

Può descrivere Haaland in una parola?

"Macchina da gol".

Gattuso ha detto che la Norvegia non è bella, ma può creare problemi a tutti

"C'è un mix, oggi c'era un mediano con tanti muscoli ma c'è anche tanta tecnica. Ricordatevi che mancava Odegaard. Nella ripresa Sorloth ha giocato particolarmente bene, ha creato problemi a Dimarco. Siamo stati per il 70% fisicità e il 30% tecnica, altre volte no. Ma è così per tutti, forse solo il Barcellona di Guardiola non era così".

Tornerete al Mondiale dopo 28 anni

"E' stata dura. Dopo aver battuto l'Italia a Oslo avevamo tante altre partite, ora sono sollevato e col passare dei minuti sono sempre più allegro".

Vuoi dire qualcosa sul tuo futuro?

"Non ho pensato a questo".

Haaland è stato applaudito da San Siro

"E' così per i grandissimi, qui hanno visto Ibrahimovic, Sheva, Zanetti, Gullit, Klinsmann... Forse alla fine abbiamo un po' esagerato con le celebrazioni, ho chiesto scusa per questo. E loro hanno capito".

Che festa ci sarà adesso?

"Ho cantato e ballato coi ragazzi nello spogliatoio, ora non so ciò che accadrà ma so che anche Odegaard si unirà alla festa".

Nella tua classifica personale a che posto metti questa serata?

"In un posto molto, molto alto. C'era grande pressione su questa squadra e questi giovani ragazzi sono riusciti a buttarsi alle spalle questo peso. Ora per noi sarà una nuova era".

Ha visto il Principe della Norvegia?

"L'ho salutato, lui ha fatto i complimenti alla squadra e una piccola analisi".

Come spieghi il cambiamento tra primo e secondo tempo?

"Non siamo partiti bene e loro hanno segnato. Nella prima frazione siamo stati un po' vigliacchi, poi abbiamo fatto qualche cambiamento tattico, abbiamo alzato un po' i terzini e quello ha aiutato. Poi c'erano troppe distanze tra i reparti e mancava un po' di energia. Gente come Sorloth s'è accesa solo nel secondo tempo, alcuni giocatori dovevano iniziare meglio. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, siamo diventati noi".

Vai al sorteggio a Washington?

"Dicono che bisogna farlo... Io non sono molto bravo a fare queste cose".

Bobb è entrato molto bene

"Tutti quelli che sono subentrati hanno fatto molto bene".

Quando parlerai del tuo futuro?

"Io ho già detto che non voglio avere a che fare coi contratti, se aspetto una settimana, un mese o due non sarà un problema".

Cosa ti rende insicuro?

"No, non sono insicuro. Non voglio usare tempo per questo. Sicuramente la decisione non arriverà domani".

Cosa accadrà a marzo?

"Stiamo lavorando per giocare contro l'Olanda in trasferta, ora vediamo in casa".

23.53 - Conclusa la conferenza stampa.